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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:03 BJT

马航事件：马航坠毁客机载有173名荷兰人--马来西亚交通部长

路透吉隆坡7月18日 - 据马来西亚交通部长Liow Tiong Lai的声明，马来西亚在乌克兰东部坠毁的客机载有173名荷兰人。

数据显示，有44名马来西亚人，27名澳洲人，12名印尼人和9名英国人。有20位乘客的国籍还需要确认。(完)
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