更新版 1-香港金融：新一批通胀挂钩债券发售在即，料年均回报仍在4%以上

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透香港7月18日 - 香港政府周五公布，将发行第四批不多于100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，7月23日(下周三)起接受认购，8月12日上市。市场人士预计，市场认购反应热烈，该批iBond年均回报仍可维持在4%以上。
这是政府连续第四年发行iBond，对象为合资格香港居民，可望提供高于一般银行存款利率的投资工具。此次债券年期为三年，债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1%。
康宏资管业务拓展及投资管理董事吴方俊表示，预料此次市场认购反应热烈；惟今年通胀已回落至4%以下，持有一年的回报将难以追及第三批iBond，但预料这批iBond的年均回报仍可维持在4%以上，对低风险的一族来说吸引力颇高。
政府发言人称，本地居民对过去发行的通胀挂债券反应良好。政府推出第四批通胀挂债券，为本地居民提供多一项投资选择之余，并进一步提高投资大众对债券的认知和兴趣，以巩固零售债券市场的发展动力。
iBond是香港政府向本地公众公士发行的零售债券，由2011年开始推出以来，已先后发行三笔，每笔100亿港元。首笔iBond于2014年7月到期赎回。
过去三批iBond当中，以上市首日表现计，首批iBond表现最佳，当日升幅已约6%。以年均回报计，则以第三批iBond表现最为理想，推出刚接近一年，总回报已接近9.5%，如扣除上市第一天的升幅，回报亦达6.3%。
香港2013年的整体通胀率为4.3%，基本通胀率4.4%，而政府预测今年的整体通胀率4.6%，基本平均通胀率3.7%。
iBond的认购期由7月23日早上9时开始，直至7月31日下午2时结束。香港居民可透过配售银行、证券经纪或香港中央结算有限公司认购债券。 iBond将于8月11日发行，并于下一营业日(8月12日)在香港联合交易所上市。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 赵红梅；审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译