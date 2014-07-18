更新版 1-香港金融：新一批通胀挂钩债券发售在即，料年均回报仍在4%以上

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路透香港7月18日 - 香港政府周五公布，将发行第四批不多于100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，7月23日(下周三)起接受认购，8月12日上市。市场人士预计，市场认购反应热烈，该批iBond年均回报仍可维持在4%以上。

这是政府连续第四年发行iBond，对象为合资格香港居民，可望提供高于一般银行存款利率的投资工具。此次债券年期为三年，债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1%。

康宏资管业务拓展及投资管理董事吴方俊表示，预料此次市场认购反应热烈；惟今年通胀已回落至4%以下，持有一年的回报将难以追及第三批iBond，但预料这批iBond的年均回报仍可维持在4%以上，对低风险的一族来说吸引力颇高。

政府发言人称，本地居民对过去发行的通胀挂债券反应良好。政府推出第四批通胀挂债券，为本地居民提供多一项投资选择之余，并进一步提高投资大众对债券的认知和兴趣，以巩固零售债券市场的发展动力。

iBond是香港政府向本地公众公士发行的零售债券，由2011年开始推出以来，已先后发行三笔，每笔100亿港元。首笔iBond于2014年7月到期赎回。

过去三批iBond当中，以上市首日表现计，首批iBond表现最佳，当日升幅已约6%。以年均回报计，则以第三批iBond表现最为理想，推出刚接近一年，总回报已接近9.5%，如扣除上市第一天的升幅，回报亦达6.3%。

香港2013年的整体通胀率为4.3%，基本通胀率4.4%，而政府预测今年的整体通胀率4.6%，基本平均通胀率3.7%。

iBond的认购期由7月23日早上9时开始，直至7月31日下午2时结束。香港居民可透过配售银行、证券经纪或香港中央结算有限公司认购债券。 iBond将于8月11日发行，并于下一营业日(8月12日)在香港联合交易所上市。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 赵红梅；审校 黄凯)