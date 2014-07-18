中港个股：中煤能源预计上半年净利大跌65-75%，因煤价大幅下滑

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透香港7月18日 - 中国二大煤炭生产商--中煤能源 周五称，预计今年上半年净利同比减少65-75%，因煤价大幅下滑。
中煤能源在联交所一份声明称，由于宏观经济增速放缓，下游产业需求增速下降等因素，致使煤炭市场持续低迷，煤炭价格大幅下滑，煤炭企业利润相应减少。
按中国会计准则，中煤能源去年同期净利27.42亿元人民币，每股基本收益0.21元。以此计算，今年上半年净利将低至6.86亿元，与第一季5.38亿元相比，第二季获利环比明显减少。
分析师指出，除了煤价下滑，内地煤炭企业还面对销售放缓和成本持续上涨的打击，盈利前景不容乐观。投行富瑞此前将中煤能源今明两年的盈利预测分别下调67%及78%，主要反映平均售价下滑的影响。
投行瑞银此前亦将中煤能源的投资评级由“买入”降至“中性”，因国内煤价从2月低位反弹回升后，6月再度转弱，估计是国内水力发电量增加削弱火电需求。
今年上半年，中煤能源的煤炭产量6,048万吨，按年上升2.8%；销量则跌0.1%至7,513万吨。
该公司上月公布，收到山西省财政厅下发通知，从2014年1月1日起，山西省按照每吨3元人民币下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准，上半年已支付款项的多征部分获得退还。政府此举目的为降低企业生产成本。
中煤H股周五收升0.24%，报4.12港元；A股亦升0.25%，报4.04元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译