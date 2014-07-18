中港个股：中煤能源预计上半年净利大跌65-75%，因煤价大幅下滑

路透香港7月18日 - 中国二大煤炭生产商--中煤能源 周五称，预计今年上半年净利同比减少65-75%，因煤价大幅下滑。

中煤能源在联交所一份声明称，由于宏观经济增速放缓，下游产业需求增速下降等因素，致使煤炭市场持续低迷，煤炭价格大幅下滑，煤炭企业利润相应减少。

按中国会计准则，中煤能源去年同期净利27.42亿元人民币，每股基本收益0.21元。以此计算，今年上半年净利将低至6.86亿元，与第一季5.38亿元相比，第二季获利环比明显减少。

分析师指出，除了煤价下滑，内地煤炭企业还面对销售放缓和成本持续上涨的打击，盈利前景不容乐观。投行富瑞此前将中煤能源今明两年的盈利预测分别下调67%及78%，主要反映平均售价下滑的影响。

投行瑞银此前亦将中煤能源的投资评级由“买入”降至“中性”，因国内煤价从2月低位反弹回升后，6月再度转弱，估计是国内水力发电量增加削弱火电需求。

今年上半年，中煤能源的煤炭产量6,048万吨，按年上升2.8%；销量则跌0.1%至7,513万吨。

该公司上月公布，收到山西省财政厅下发通知，从2014年1月1日起，山西省按照每吨3元人民币下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准，上半年已支付款项的多征部分获得退还。政府此举目的为降低企业生产成本。

中煤H股周五收升0.24%，报4.12港元；A股亦升0.25%，报4.04元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)