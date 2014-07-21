台湾债市：指标公债持券集中度变化表

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 根据台湾柜台买卖中心周一资料，上交易日交割后指标公债持券集 中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 5年 37% 45% 62% 上日交割后 -- -- -- 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、 台湾人寿、富邦人寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/ 卖出未交割数。（完） (撰写 李可柔; 审校 林妙容)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)