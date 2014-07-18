新兴汇市：多数新兴亚币展现韧性，印尼卢比表现优异

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.35 101.17 -0.18 +3.88 105.28
坡元 1.2415 1.2438 +0.19 +1.75 1.2632
台币 30.051 30.046 -0.02 -0.34 29.950
韩元 1028.95 1029.10 +0.01 +2.57 1055.40
泰铢 32.12 32.14 +0.06 +2.30 32.86
菲律宾披索 43.47 43.50 +0.08 +2.15 44.40
印尼卢比 11610.00 11680.00 +0.60 +4.74 12160.00
印度卢比 60.31 60.18 -0.22 +2.47 61.80
马币 3.1820 3.1765 -0.17 +2.94 3.2755
人民币 6.2075 6.2045 -0.05 -2.47 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/朱晓军；审校 艾茂林)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选