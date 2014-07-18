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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:43 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币展现韧性，印尼卢比表现优异

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.35 101.17 -0.18 +3.88 105.28

坡元 1.2415 1.2438 +0.19 +1.75 1.2632

台币 30.051 30.046 -0.02 -0.34 29.950

韩元 1028.95 1029.10 +0.01 +2.57 1055.40

泰铢 32.12 32.14 +0.06 +2.30 32.86

菲律宾披索 43.47 43.50 +0.08 +2.15 44.40

印尼卢比 11610.00 11680.00 +0.60 +4.74 12160.00

印度卢比 60.31 60.18 -0.22 +2.47 61.80

马币 3.1820 3.1765 -0.17 +2.94 3.2755

人民币 6.2075 6.2045 -0.05 -2.47 6.0539

(完)

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