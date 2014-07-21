重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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以下为路透中文新闻为您整理的(7月14日-7月18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率 当周累计微贬0.07%，周间在6.20~6.21元区间做区间 振荡。中间价周内跟随强势美元指数连续贬值，但由于市场预期相对分化、供求较为均衡， 成交价格并未受到中间价明显引导。由于市场均衡状况成因尚未出现变化，预计短期内将维 持当前区间振荡的格局，并等候客盘供需和政策面提供的方向指引。 公开市场操作: --中国央行公开市场本周已连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着 微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛， 货币政策在总量调控上面临一定压力。 业内人士指出，中国经济回稳的势头逐渐清晰，稳增长政策的集中发力期已告一段落， 央行偏松的政策力度也会有所微调，或将适度降低公开市场的净投放规模，以防金融数据出 现过热倾向。 不过他们并认为，为巩固经济回暖的基础，货币政策大动的可能性很低，在公开市场平 稳操作的同时，再贷款、抵押补充贷款(PSL)等定向政策工具料仍是重要选项。 债市: --中国银行间现券市场当周现券收益率整体明显上行，因向好的经济基本面，及一度显紧 的资金面双双打压。在累积过大涨幅后，临近周末，收益率略止升势。不过下周将有新股密 集发行，流动性仍面临考验，现券能否走稳或转好，还有待观察。 票据: --中国票据市场当周转贴利率上涨。因受缴税因素拖累，本周资金面趋紧，线上和线下资 金成本均呈抬升势头，带动转帖利率亦有所上行。下周新股集中申购，流动性仍有进一步趋 紧可能，转帖利率存在继续向上空间。 股市: --中国股市沪综指 当周累计上涨0.6%；但交易继续有所活跃，周成交额创近四个 月以来新高。本周市场反复拉锯，震荡频率及幅度有所加大。 当前市场对经济数据的反应不大，短期信用风险酝酿、中报业绩可能进一步下滑以及下 周IPO第二批申购的资金分流作用共同构成了市场短期的调整压力，深市创业板指数P<.CHIN EXTP>持续走弱。而央企改革、房地产行业松绑等政策面较为乐观的预期又对投资者信心有 所提振。 期市: --上海期铜当周下跌1.94%，为连续第二周下跌，显示持续一个月的涨势基本结束。因 基于图表分析策略的交易商抛售期铜，消费也进入淡季，市场持续担忧中国的房地产行业， 加上交易所库存亦在增加，导致铜价前景黯淡。沪铜主力9月合约 周五收报49,920 元，上周末为50,910元。 --上海期金当周高开低走，最终走弱2.6%，结束此前连续六周强势。此前受中东紧张局 势以及葡萄牙金融负面新闻刺激下，金价一路连升六周，但周初随着葡萄牙银行业忧虑消退 ，美元走强及亚洲股市上涨共同打压金价，不过马航客机坠落引发避险情绪支撑短期金价。 上海期金主力1412合约 周五收报261.50元，上周末为268.40元。(完) (整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/李然; 审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)