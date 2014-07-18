中港证券：中国证监会称内地和香港申请沪港通试点的券商已逾300家

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透北京7月18日 - 中国证监会周五表示，内地和香港已就沪港通的交易结算安排、跨境监管协调、跨境执法合作、两地家交易所的商业合作等各项主要问题达成一致。截至7月18日，中国内地、香港分别有90家、215家券商（经纪商）申请参与沪港通试点，分别占各自市场会员数的91%和43%。
证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上透露，目前沪港通各项技术设备准备工作正在有序进行。计划分别于8月底、9月中旬进行两次全网测试后，沪港通技术系统准备工作将基本就绪。执法合作、投资者诉求处理、投资者教育的有关安排，两地交易所及结算机构的四方协议、业务实施等配套条件的制定工作已基本完成。
“券商（经纪商）及其他相关各方的技术系统开发工作正在抓紧推进。”张晓军称。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。
在沪港通准备期间，两地证监会需要完善互联互通方案，出台规范文件，做好技术准备，对现有的备忘录进行补充，实现跨境监管，制定有关交易方式和信息披露的实施。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选