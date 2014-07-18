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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:48 BJT

中国外汇：工行首尔分行完成韩国市场首笔人民币对韩元直接交易--新闻稿

路透北京7月18日 - 中国工商银行 周五发布新闻稿称，工行首尔分行已于周四（7月17日）完成韩国市场首笔人民币对韩元直接交易，交易金额为3,100万元人民币。

新闻稿称，工行首尔分行在首尔外汇市场首次对外报出人民币对韩元汇率直接报价，并成功与韩国本地某商业银行办理了首笔人民币对韩元直接交易业务。

“人民币对韩元的直接交易，不仅为交易双方节省了通过美元进行交易产生的汇兑成本，而且还能降低外汇风险，有助于进一步促进人民币在韩国的使用。”新闻稿引述工行负责人称。

中国国家主席习近平7月初访韩期间，中韩两国政府同意在首尔建立人民币对韩元直接交易机制。

新闻稿称，今年以来韩国市场人民币业务发展势头良好，工行首尔分行6月末人民币资产占总资产的比重达到43%，首次成为第一大业务币种。

中国央行5月底时宣布首次动用双边本币互换协议对方货币。这意味着总规模达2.5万亿元的中外本币互换协议，五年以来迎来首次实际运用。

目前已开展的人民币直接兑换币种包括美元、马币、俄罗斯卢布、日圆、澳元、新西兰元、英镑和韩元。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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