中国外汇：工行首尔分行完成韩国市场首笔人民币对韩元直接交易--新闻稿

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透北京7月18日 - 中国工商银行 周五发布新闻稿称，工行首尔分行已于周四（7月17日）完成韩国市场首笔人民币对韩元直接交易，交易金额为3,100万元人民币。
新闻稿称，工行首尔分行在首尔外汇市场首次对外报出人民币对韩元汇率直接报价，并成功与韩国本地某商业银行办理了首笔人民币对韩元直接交易业务。
“人民币对韩元的直接交易，不仅为交易双方节省了通过美元进行交易产生的汇兑成本，而且还能降低外汇风险，有助于进一步促进人民币在韩国的使用。”新闻稿引述工行负责人称。
中国国家主席习近平7月初访韩期间，中韩两国政府同意在首尔建立人民币对韩元直接交易机制。
新闻稿称，今年以来韩国市场人民币业务发展势头良好，工行首尔分行6月末人民币资产占总资产的比重达到43%，首次成为第一大业务币种。
中国央行5月底时宣布首次动用双边本币互换协议对方货币。这意味着总规模达2.5万亿元的中外本币互换协议，五年以来迎来首次实际运用。
目前已开展的人民币直接兑换币种包括美元、马币、俄罗斯卢布、日圆、澳元、新西兰元、英镑和韩元。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选