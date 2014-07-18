亚洲能源：俄罗斯提高亚洲原油供应及制裁疑虑，令出口价格承压

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透新加坡7月18日 - 俄罗斯在太平洋海岸附近的一座炼油厂发生火灾后，目前正对亚洲市场提供更多原油出口，但供应扩大及乌克兰相关制裁的影响疑虑，令价格承压。
俄罗斯原油供应增多，将使亚洲炼油商有更多选择，加剧与中东原油的竞争。
贸易商指出，美国本周宣布对俄罗斯多家企业实施新制裁，也可能导致一些买家避开俄罗斯原油，俄罗斯ESPO石油的主要销售商Rosneft ，将面临降价压力。
“想买ESPO石油的人可能会去找其他供应商，Rosneft或许会不易找到船货买主，”一家北亚炼油商的交易员称。ESPO石油的其他销售公司包括Surgutneftegas、Gazprom Neft及Lukoil。
“我们会尽量不碰(ESPO)，因为我们必须小心观察情况，”这名交易员称。
马航一架客机在乌克兰东部坠毁，亦提高了欧洲国家可能支持美国加强制裁的可能性。
“我不确定某些公司是否愿意和Rosneft合作，”新加坡一贸易商称。
其他市场人士则怀疑ESPO石油是否会受制裁措施影响。
“炼油商需要ESPO石油，因此只要没有被禁止，他们就会继续买，但他们必须说服银行相信目前没有问题，”另一名贸易商称。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选