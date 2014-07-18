中国个股：方正证券并购民族证券获批，耗资130亿元为国内上市券商首宗

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月18日 - 中国证券业最大规模并购案之一的主角--方正证券 周五公告称，公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的重大资产重组事项获得证监会上市公司并购重组审核委无条件通过，成为国内首例上市券商吸收合并案例。
公告称，公司股票将于7月21日复牌。此前方正证券公告称，民族证券经最新评估后，其资产评估值为129.84亿元人民币；按增发价每股6.09元计算，方正证券增发股票数量约21亿3,210.14万股，减少3,565.40万股。
此前西南证券 曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。
方正证券上个交易日收报5.37元，近一个月跌4.45%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选