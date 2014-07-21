重温稿-台湾货币市场：短率稳定不变，下周股利发放估影响不大

* 短率平稳，下周股利发放分散

* 国库借款拟改采固定额度、固定利率

* 估下周货币市场稳中略带谨慎

记者 林妙容

路透台北7月18日 - 台湾银行间短率周五在近期区间交投。市场人士指出，本地及外资银行资金满溢，今日虽因公债交割等因素令资金需求略高，但不影响利率区间。展望下周，亦估资金情势平稳，现金股利发放因素影响不会太大。

下周二及周三分别有台塑化 及国泰金 总额约418亿台币现金股利发放。市场资金调度人士称，由于现金股利发放分散且总额不大，在预估市场资金仍见宽裕的情况下，不至于影响太大。不过受此影响，加上银行将开始回补超额准备的负数，预料可动用的周转金水位将降低，有资金缺口的金融机构仍保持谨慎。

〞可以看到一些人还是先拿跨月的钱，就表示市场的心态还是有些保守。〞一位大型银行交易员说。

此外，市场亦传出国库正研拟改变向银行的借款方式，由目前的竞标、浮动利率方式，改采各银行固定授信额度、固定利率的循环动用方式，但尚未最后定案。一公股银行交易员指出，国库改采固定额度的借款方式，在有临时的资金需求时，可随时动用额度，对银行来说较为临时，资金的平稳度会较低。

不过另一大型银行交易员则认为，在市场资金充裕时，国库改变借款方式影响不大，但如果遇到资金情势紧张时，这种临时动用额度的作法则会增加市场紧张情绪。

上市公司现金股利发放日程表见

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。

**短票利率区间不变**

短票市场方面，票券商今日发票量稍大，但受惠法人及银行端买气旺盛，资金缺口弥平没有难度。且票券商今日在拆款市场的跨月资金调度亦十分平顺，利率约在0.44-0.46%之间，仍属平稳。

一小型票券商交易员指出，虽然下周企业现金股利发放并不集中，但因部分银行预告下周周转金水位将有所降低，票券商仍将保持较为谨慎的心态，但也预料利率水准不会变动过大。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月17日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.595%，和前日相同。

台湾央行周五公布，共发行800.5亿台币存单，与今日存单到期金额802.5亿相较，存单发行余额减少2亿。

下周央行存单到期总额为1兆6,748.3亿台币，落点分别为周一4,240.8亿、周二1,837.7亿、周三3,483.8亿、周四4,380亿及周五2,806亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负155亿台币，至周日累积超额准备为负2,643亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,663亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳。交易员表示，今日有448亿台币的公债与公司债交割，资金分配略显不均，但整体仍相对宽裕，因此调度无虞，利率持稳现有水准不变。

惟有交易员指出，今日有投信提解公司债，因可以较高的利率买到一个月期短票。

展望下周，交易员认为，周一虽有220亿台币的公司债交割，但也有700亿的公债到期还本，因此银行端的资金将较为宽裕。随着上市柜股利发放逐渐增加，对资金池的扰动影响也会升温，但不致带动利率上扬。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%极稀。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。均同上日。