马航事件：马航四个月内遭“黑天鹅”两度来袭，政府施援不容再缓

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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吉隆坡马来亚银行分析师Mohshin Aziz指出，如果没有采取紧急行动，马航很有可能破产，目前马航一天损失500万马币(157万美元)，大约一年就可能现金耗尽。
国际法律事务所Bird & Bird的航空业务合伙人Leo Fattorini指出，将马航私有化并进行重组、缩编或展开全面品牌重塑，都是可能考虑的选择。
他表示，另一个选择则是寻求与外国航空公司结盟，像是Etihad航空公司。
随着马航股价进一步下跌，陷于纪录低位附近，再进行融资的可能性也愈来愈低。
马航股价周五低见0.185马币，逼近纪录低位0.15马币。过去五年来，马航股价已大跌近85%，而马来西亚主要股指则是上涨64%。(完) (编译 朱晓军/蔡美珍；审校 田建华/王洋)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选