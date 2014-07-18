马航事件：马航四个月内遭“黑天鹅”两度来袭，政府施援不容再缓

吉隆坡马来亚银行分析师Mohshin Aziz指出，如果没有采取紧急行动，马航很有可能破产，目前马航一天损失500万马币(157万美元)，大约一年就可能现金耗尽。

国际法律事务所Bird & Bird的航空业务合伙人Leo Fattorini指出，将马航私有化并进行重组、缩编或展开全面品牌重塑，都是可能考虑的选择。

他表示，另一个选择则是寻求与外国航空公司结盟，像是Etihad航空公司。

随着马航股价进一步下跌，陷于纪录低位附近，再进行融资的可能性也愈来愈低。