投行观点：中国股市新一轮IPO料冻结逾7,000亿资金，打新股有价值--中金

路透北京7月18日 - 知名投行中国国际金融公司周五发布报告认为，下周中国股市新一轮首次公开募股（IPO）预计冻结资金规模7,000-10,000亿元人民币。此波过后新股发行会暂时告一段落，此批新股更具备打新价值。

报告指出，下周市场将有11只新股集中发行，预计募集资金在30-40亿。本次11只新股集中在7月23、24发行，对机构短期内集中大量资金提出一定的要求，但考虑到六月末发行的新股业绩良好，上市后10日平均涨幅近200%；且六月末叠加了去年六月钱荒的影响，市场存在一定的谨慎情绪，而近期资金面预期改善，机构在上一期高涨幅与较高打新回报率的激励下，仍会活跃参与打新事业。

报告并指出，此波IPO后，市场处于半年报阶段，新股发行会暂时告一段落，此批新股短期内属于“后无来者”，且考虑本次11只股票最初拟募集资金高达55.3亿元，而后下修至33.96亿元，此批新股更具备打新价值。

报告预计，由于参与热情提高，本次新股申购累计冻结资金约7,000-10,000亿元。由于相对集中，单日冻结资金可能超过6，000亿元，冻结资金峰值在24日。近期交易所回购资金已经趋于紧张，交易所7天回购利率上升到5%-6%的水平，预计下周交易所回购利率还会维持高位。

报告认为，银行间市场由于企业所得税上缴的影响，近期资金面也有一定收紧。在资金面预期收紧的扰动下加上本周利率债供给量上升，利率债收益率本周有明显的提高，短端利率受资金面的影响也相应抬升，预计下周资金面仍难以明显转松，对利率债仍构成一定压力。但下周过后，资金面可能会有一定程度的改善，中短期利率债收益率在近期走高后可能也会存在小幅的回落空间。

报告并认为，6月下旬一轮的打新股对交易所场内股票和债券的冲击比较明显。但从6月份那一次新股申购来看，证券市场交易结算资金期末余额六月末一直保持在6,000亿元以上的规模，说明为了打新股，场外资金也会有一定程度的流入，不完全从场内抽走。另外，这次新股发行，投资者可能也对打新股做好充分准备，对交易所场内产品的冲击可能弱于上一次。