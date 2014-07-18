国际油市：亚洲380-cst燃料油升水处于逾两周高位，因需求略微增加

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透新加坡7月18日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五涨至逾两周高位，因在西方船货抵达数量减少的情况下，船用燃料油的需求微幅增加。
路透数据显示，周五380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水1.50美元， 较周四涨0.50美元。
新加坡一交易商称，“由于人们对380-cst燃料油需求增加，因此8月初市场可能略微紧张，”
预计8月抵达亚洲的燃料油数量约为270万吨，较7月下降10%。
但其他交易商怀疑短期燃料油价格是否将持坚，因燃料油在少量市场参与者手中较充足，但没有说明是哪些市场人士。
BP从佳能可手中以每吨较新加坡现货报价贴水1.50美元的价格，购买了2万吨船期为8月9-13日的燃料油。
兴隆从佳能可手中以每吨较新加坡现货报价贴水2美元的价格，购买了2万吨8月2-6日的180-cst燃料油。
摩科瑞向BP售出2万吨8月9-13日到货的180-cst船货，价格较新加坡380-cst燃料油现货报价升水5美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选