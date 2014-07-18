国际油市：亚洲380-cst燃料油升水处于逾两周高位，因需求略微增加

路透新加坡7月18日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五涨至逾两周高位，因在西方船货抵达数量减少的情况下，船用燃料油的需求微幅增加。

路透数据显示，周五380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水1.50美元， 较周四涨0.50美元。

新加坡一交易商称，“由于人们对380-cst燃料油需求增加，因此8月初市场可能略微紧张，”

预计8月抵达亚洲的燃料油数量约为270万吨，较7月下降10%。

但其他交易商怀疑短期燃料油价格是否将持坚，因燃料油在少量市场参与者手中较充足，但没有说明是哪些市场人士。

BP从佳能可手中以每吨较新加坡现货报价贴水1.50美元的价格，购买了2万吨船期为8月9-13日的燃料油。

兴隆从佳能可手中以每吨较新加坡现货报价贴水2美元的价格，购买了2万吨8月2-6日的180-cst燃料油。

摩科瑞向BP售出2万吨8月9-13日到货的180-cst船货，价格较新加坡380-cst燃料油现货报价升水5美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻