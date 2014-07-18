东南亚股市：泰国股市下跌，电信股领跌

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透曼谷7月18日 - 泰国股市周五收低，电信股领跌，受移动网络牌照标售推迟影响。另外印尼股市小涨，该国下周将公布总统选举结果。
泰国三大电信公司面临严重抛压，最大的电信公司Advanced Info Service 跌近5%，此前泰国军政府将第四代移动网络牌照标售推迟一年。
泰国股市 收低0.2%，本周上涨约1%。
印尼股市 上涨0.3%。本周上涨1.1%，为连续第三周上涨。
印尼选举委员会定于7月22日公布选举结果，佐科预计会赢得总统选举。
东南亚股市本周涨跌互见，新加坡股市 连续第三周上涨，周线升0.5%，越南股市 周线涨2.3%。
菲律宾 和马来西亚股市 连续第二周下跌，周线分别下挫0.7%和0.5%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 440.81 -0.09 -0.02 +13.50 388.37
新加坡 3310.53 3.64 +0.11 +4.52 3167.43
马来西亚 1872.97 -10.17 -0.54 +0.32 1866.96
泰国 1533.41 -2.25 -0.15 +18.07 1298.71
印尼 5087.01 15.81 +0.31 +19.02 4274.18
菲律宾 6853.07 -14.29 -0.21 +16.35 5889.83
越南 596.26 5.89 +1.00 +18.16 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 于春红)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选