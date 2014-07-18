香港个股：港铁获批伦敦铁路Crossrail合同，价值14亿英镑

路透香港7月18日 - 香港铁路营运商--港铁公司 周五被伦敦铁路运输局选为伦敦一条新铁路线Crossrail列车服务的首选营运者，专营权为期八年，项目合同价值14亿英镑。

港铁表示，在八年专营权结束后，双方可选择延续多两年。Crossrail全长100公里，当中包括一条长42公里贯穿伦敦东西部的新建隧道。Crossrail会由2015年起至2019年分阶段投入服务。

据伦敦铁路运输局公布，批予港铁的项目合约价值14亿英镑。 港铁表示，其全资子公司MTR Corporation (Crossrail) Limited将在40个Crossrail车站为顾客提供世界级的服务体验、提供约700个编定班次列车服务、繁忙时段内每小时提供24个编定班次列车服务，预计每年载客列车行走总里数达1,140万公里。

港铁亦与伦敦运输局和Network Rail组成联营公司营运London Overground的铁路服务。