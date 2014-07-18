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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 19:15 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差跌至一周低位，因该地区供大于求

路透香港7月18日 - 周五亚洲柴油和航煤裂解价差跌至一周低位，因该地区供大于求。

柴油裂解价差跌至每桶13.64美元，创7月10日以来最低。上日该裂解价差报14.04美元。

航煤裂解价差下跌0.57美元至13.34美元，也创下7月10日以来最低。

路透数据显示，6月柴油裂解价差平均为每桶13.98美元，航煤裂解价差平均为每桶13.64美元。

新加坡一交易员称，“预计仍会供大于求，而且需求也没有改善的迹象。”

International Enterprise周四的数据显示，新加坡中质馏分油库存在7月16日当周跳升至1,312.7万桶的逾两年半高位。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。

壳牌从SK能源买入25万桶500 ppm柴油，8月6-10日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.20美元。

壳牌从BP买入15万桶500 ppm柴油，8月7-10日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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