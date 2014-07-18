国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差跌至一周低位，因该地区供大于求

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港7月18日 - 周五亚洲柴油和航煤裂解价差跌至一周低位，因该地区供大于求。
柴油裂解价差跌至每桶13.64美元，创7月10日以来最低。上日该裂解价差报14.04美元。
航煤裂解价差下跌0.57美元至13.34美元，也创下7月10日以来最低。
路透数据显示，6月柴油裂解价差平均为每桶13.98美元，航煤裂解价差平均为每桶13.64美元。
新加坡一交易员称，“预计仍会供大于求，而且需求也没有改善的迹象。”
International Enterprise周四的数据显示，新加坡中质馏分油库存在7月16日当周跳升至1,312.7万桶的逾两年半高位。
新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。
壳牌从SK能源买入25万桶500 ppm柴油，8月6-10日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.20美元。
壳牌从BP买入15万桶500 ppm柴油，8月7-10日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选