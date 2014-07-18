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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 20:18 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货从10个月低点反弹收高，但周线连三周下跌

路透雅加达7月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五微幅收高，稍早跌至9月以来最低位，周线连续第三周下跌，因市场预期全球油籽供应充足，而且出口放缓打压了市场。

指标10月棕榈油合约 盘中一度跌至每吨2,280马币(林吉特)，为9月27日以来最低。

但收盘时上涨0.65%，报每吨2,308马币，但仍低于周四高点2,320马币，本周累计跌1.6%。

总成交量为36,190口，略低于均值的35,000口。

“我们预计棕榈油价格将进一步下跌，因预计全球油籽供应充足，而且美国大豆长势良好，”吉隆坡一外资商品经纪商的交易员称。

“另外马来西亚棕榈油出口步伐放缓。”

路透市场分析师王涛认为，从技术层面来说，由于棕榈油价格跌破了2,298马币的支撑，料将跌至2,250-2,268马币区间。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 田建华)
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