国际油市：亚洲石脑油裂解价差小幅反弹，即期供应仍吃紧

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透新加坡7月18日 - 周五亚洲石脑油裂解价差小幅反弹至每吨157.50美元，因即期供应仍然吃紧，此前从周四所创多年高位190.58美元下跌。
市场关注俄罗斯最大的石油厂商Rosneft和第二大天然气生产商Novatek被华盛顿加入制裁名单。两家公司都向亚洲出口石脑油，而亚洲结构性短缺石脑油。
贸易商称尚未接获要求与这两家公司断绝贸易往来的行政命令。
一交易员称，“没有立即影响，看后市发展吧。”
Rosneft有一份12个月的合约，在2014年9月到期，向一西方贸易商和一日本买家供应总计120万吨的石脑油。
Rosneft表示，将继续开展当前的项目和协议，来履行义务。
Novatek在第二季售出约89万吨石脑油，而亚洲是其主要出口地。不到一年前，该公司在新加坡开设了办公室。
新加坡现货市场达成三笔汽油交易，没有石脑油交易达成。
道达尔从托克(Trafigura)买入一批92号汽油，8月2-6日装运，价格为每桶119美元，并从维多买入同样船期的一批95号汽油，价格为每桶120.90美元。
Gunvor卖给中石油一批92号汽油船货，8月8-12日装运，价格为每桶119美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选