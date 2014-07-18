国际油市：亚洲石脑油裂解价差小幅反弹，即期供应仍吃紧

路透新加坡7月18日 - 周五亚洲石脑油裂解价差小幅反弹至每吨157.50美元，因即期供应仍然吃紧，此前从周四所创多年高位190.58美元下跌。

市场关注俄罗斯最大的石油厂商Rosneft和第二大天然气生产商Novatek被华盛顿加入制裁名单。两家公司都向亚洲出口石脑油，而亚洲结构性短缺石脑油。

贸易商称尚未接获要求与这两家公司断绝贸易往来的行政命令。

一交易员称，“没有立即影响，看后市发展吧。”

Rosneft有一份12个月的合约，在2014年9月到期，向一西方贸易商和一日本买家供应总计120万吨的石脑油。

Rosneft表示，将继续开展当前的项目和协议，来履行义务。

Novatek在第二季售出约89万吨石脑油，而亚洲是其主要出口地。不到一年前，该公司在新加坡开设了办公室。

新加坡现货市场达成三笔汽油交易，没有石脑油交易达成。

道达尔从托克(Trafigura)买入一批92号汽油，8月2-6日装运，价格为每桶119美元，并从维多买入同样船期的一批95号汽油，价格为每桶120.90美元。

Gunvor卖给中石油一批92号汽油船货，8月8-12日装运，价格为每桶119美元。(完)

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