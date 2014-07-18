更新版1-美股业绩：通用电气季度获利大增13%，零售金融IPO料在7月底

通用电气第二季净利涨至35.5亿美元，合每股盈余(EPS)0.35美元，上年同期分别为31.3亿美元和0.30美元。

未计特殊项目在内，每股营业利润为0.39美元，与汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估相符。

第二季营收增长3.4%，至362.3亿美元，略低于分析师预估的363亿美元。

通用电气航空部门营收增长15%，油气部门增长20%。

总体来说，未计收购因素在内，通用电气工业部门营收增长5%，该公司维持对今年工业部门自体成长营收在4-7%的预估不变。

通用电气工业部门利润率增长0.2个百分点，至15.5%；该数据受到华尔街的密切关注。

该公司设备和服务积压订单增加10%，至2,460亿美元；第二季新设备订单下降3%，不过服务订单增长14%。

通用电气6月赢得对阿尔斯通电力资产的收购战，避开了法国政府的阻挠及工业竞争对手的竞标。

通用电气周五称，该收购案料将于2015年结束，2016年将为该公司EPS贡献0.06至0.09美元。分析师预计2016年通用电气EPS为1.97美元。(完)