表格：加拿大CPI同比上涨2.4%，创下28个月高位

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透7月18日 - 加拿大统计局周五公布，
* 加拿大6月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升2.4%
* 加拿大6月核心CPI较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.8%
* 加拿大6月经季节调整CPI较前月上升0.3%，5月修正为上升0.2%(与前值一致)
较上月(%) 较上年同期(%)
6月 5月 6月 5月
整体CPI +0.1 +0.5 +2.4 +2.3
加拿大央行核心CPI -0.1 +0.5 +1.8 +1.7
经季节调整 +0.3 +0.2 -- --
注：路透调查分析师预测6月CPI中值为较前月持平，较上年同期上升2.3%，核心CPI分别下滑0.2%和上涨1.7%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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