美国数据：7月初消费者信心下滑，消费者预期指数连续第三个月走弱

路透纽约7月18日 - 周五公布的一份调查显示，7月初美国消费者信心指数下跌，而消费者预期指数连续第三个月走弱。

汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为81.3，低于预估的83，也低于上月终值82.5。

“消费者信心近期走势最为明显的特点是没有因应很负面的GDP数据和很强劲的就业增长数据而升降，”调查主管Richard Curtin在声明中称。

“这样的稳定性为消费支出继续扩张提供必要的力道，但是不足以支持消费增速在2.5%之上。”

现况指数从6月的96.6升至97.1，预估为97.0.

消费者预期指数连续第三个月下滑，从6月的73.5跌至71.1，预估为74.0。

一年期通胀率预期分项指数从6月的3.1%升至3.3%，而5-10年的通胀率预期指数则从2.9%跌至2.6%。

Curtin称长期通胀率预期在过去25年只下滑过一次，是在2009年，当时预期指数为2.5%。(完)