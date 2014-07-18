美国数据：7月初消费者信心下滑，消费者预期指数连续第三个月走弱

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透纽约7月18日 - 周五公布的一份调查显示，7月初美国消费者信心指数下跌，而消费者预期指数连续第三个月走弱。
汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数终值为81.3，低于预估的83，也低于上月终值82.5。
“消费者信心近期走势最为明显的特点是没有因应很负面的GDP数据和很强劲的就业增长数据而升降，”调查主管Richard Curtin在声明中称。
“这样的稳定性为消费支出继续扩张提供必要的力道，但是不足以支持消费增速在2.5%之上。”
现况指数从6月的96.6升至97.1，预估为97.0.
消费者预期指数连续第三个月下滑，从6月的73.5跌至71.1，预估为74.0。
一年期通胀率预期分项指数从6月的3.1%升至3.3%，而5-10年的通胀率预期指数则从2.9%跌至2.6%。
Curtin称长期通胀率预期在过去25年只下滑过一次，是在2009年，当时预期指数为2.5%。(完)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2