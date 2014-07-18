全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌第10日，因大型船舶运费下跌

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透7月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第10日，因大型船舶运费继续下跌。
乾散货运价指数跌6点，或0.8%，报732点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点，或1%，至1,235点。日均获利跌0.7%，报9,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌17点，或2.8%，至586点。日均获利跌3%，至4,681美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选