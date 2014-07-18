全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌第10日，因大型船舶运费下跌

路透7月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第10日，因大型船舶运费继续下跌。

乾散货运价指数跌6点，或0.8%，报732点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点，或1%，至1,235点。日均获利跌0.7%，报9,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌17点，或2.8%，至586点。日均获利跌3%，至4,681美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)