英国金融市场：英镑下滑，因乌克兰忧虑和卡尼访问传闻

路透伦敦7月18日 - 英镑兑美元周五下跌，因担忧俄罗斯和西方紧张关系升级，投资者遂降低英镑多头头寸，买入较高流动性和避险的货币。

英镑下跌，也因为市场臆测报章将在周末刊出英国央行总裁卡尼的访问内容，在访问中，卡尼表达了温和立场。不过，英国央行发言人否认这一传言，令英镑收复一些失地。

投资者担心马来西亚客机在乌克兰东部被击落后，东西方关系紧张，以及以色列在加沙展开地面进攻，风险资产因此受到打压。

“很大程度上是市场建立了很多英镑多头头寸，且可能过去24小时发生了一些事情，交易商遂对这些头寸部份获利了结，且降低一些风险，”JPMorgan Private Bank汇市策略师Sara Yates说。

英镑兑美元 下滑至最低1.7037美元，但之后反弹至1.7063美元，下跌0.25%。周二，英镑兑美元触及约六年高位1.7192美元，迈向第二周下跌。

英镑兑欧元 也下跌。欧元升至0.79335英镑，之后反弹至0.7920英镑，因英国央行表示，周末没有报章将发布央行总裁卡尼的访问内容。

地缘地治风险加剧，令英国长债连升第三日。30年期英债 收益率跌至3.307%，此为13个月新低。

10年期英债 收益率跌2个基点，报2.57%，在今年交投区间的低端。10年期英债/德债收益率差收窄1个基点，报142个基点。

不过，短期英债下跌，回吐周四录得的一些升幅，两年期英债 收益率升2个基点，报0.84%。

一策略师表示，如果英国央行下周三公布的会议记录有任何强硬的立场，短期英债将容易受创。(完)

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