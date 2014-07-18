欧元债市：德债收益率跌至近纪录低位，受乌克兰和加沙紧张局势支撑

路透伦敦7月18日 - 德债收益率周五跌至近纪录低位，因马来西亚航空客机在乌克兰东部被击落后，俄罗斯和西方紧张关系升级，投资者为规避风险，买入被视为安全的资产。

以色列周五加强在加沙的地面进攻，也助燃投资者的风险厌恶情绪。

10年期德债收益率 跌1个基点，报1.15%，在隔夜交易时段跌至最低1.137%，伸手可及在2012年7月触及的纪录低位1.126%，当时是欧债危机最严竣的时候。

“这些都是悲剧事件，不过，我们看到以往地缘政治因素可以推动市场一天，但它们不会有持久的影响力，”KBC策略师Mathias van der Jeugt说。

他说，德债升幅受限，是投资者等待看看下一步将发生什么事，才决定是否买入更多避险资产的迹象。

德债期货 涨16个跳动点，报148.36，在隔夜交易时段触及纪录高位148.48。

马来西亚航空一架客机周四在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生，各国领导人要求对该事件进行国际调查。

评级较低的欧元区公债收益率持稳至小幅下跌，扭转稍早录得的大部份涨幅，反映在欧元区利率处于纪录低位的环境下，投资者不断地寻找收益。

葡萄牙10年期公债 收益率跌2个基点，报3.70%，稍早触及3.79%高位。西班牙10年期公债 收益率也跌2个基点，报2.62%，从3.00%日内高位回落。(完)

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