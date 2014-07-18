欧元债市：德债收益率跌至近纪录低位，受乌克兰和加沙紧张局势支撑

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透伦敦7月18日 - 德债收益率周五跌至近纪录低位，因马来西亚航空客机在乌克兰东部被击落后，俄罗斯和西方紧张关系升级，投资者为规避风险，买入被视为安全的资产。
以色列周五加强在加沙的地面进攻，也助燃投资者的风险厌恶情绪。
10年期德债收益率 跌1个基点，报1.15%，在隔夜交易时段跌至最低1.137%，伸手可及在2012年7月触及的纪录低位1.126%，当时是欧债危机最严竣的时候。
“这些都是悲剧事件，不过，我们看到以往地缘政治因素可以推动市场一天，但它们不会有持久的影响力，”KBC策略师Mathias van der Jeugt说。
他说，德债升幅受限，是投资者等待看看下一步将发生什么事，才决定是否买入更多避险资产的迹象。
德债期货 涨16个跳动点，报148.36，在隔夜交易时段触及纪录高位148.48。
马来西亚航空一架客机周四在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生，各国领导人要求对该事件进行国际调查。
评级较低的欧元区公债收益率持稳至小幅下跌，扭转稍早录得的大部份涨幅，反映在欧元区利率处于纪录低位的环境下，投资者不断地寻找收益。
葡萄牙10年期公债 收益率跌2个基点，报3.70%，稍早触及3.79%高位。西班牙10年期公债 收益率也跌2个基点，报2.62%，从3.00%日内高位回落。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2