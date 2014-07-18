金属期市：期铜下滑至两周低位，本周跌幅为3月中来最大

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 期铜本周跌幅为3月中来最大
* 期铝虽然收低，但本周升幅为六周来最大
* 印尼恢复金属精矿出口
路透伦敦7月18日 - 期铜周五下滑至两周低位，且本周跌幅为18周来最大，因担心中国房地产行业，以及担忧铜产量上升前景。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下挫1.13%，收报每吨6,985美元，盘中触及7月初来最低6,960美元。本周，期铜挫跌约2.5%，为3月中来最大周度跌幅。
中国官方数据显示，主要城市6月房价同比涨幅创下15个月最低，环比跌幅连续第二个月下跌且跌幅扩大，而且预计未来几个月将继续下行。如果房价下跌过快，进一步拖累整体经济，将对中国政府构成挑战。
此外，今年下半年预期铜供应过剩，也令人忧虑铜价。周五数据显示，最新一周上海仓库铜库存上升28.9%，显示铜供应充足。
本周，几家矿业公司上调其产出指引。力拓 上调铜全年产量预估，英美资源集团 也表示，今年上半年铜产量上升。
中国信用债风险逐步升级，继首现利息支付违约案例后，首单本金违约债券亦隐现。中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三的一纸公告，令市场神经再度紧张。
美国方面，路透/密西根大学消费者信心指数7月初值下跌，预期指数初值连续第三个月下降。
期铝 收报每吨1,981美元，下跌0.40%，本周大幅上涨，周二触及16个月高位1,993美元。
期镍 收报18,660美元，大跌2.81%，稍早触及6月底来最低。鉴于镍库存不断增加和价格本年迄今上涨了38%，交易商不看好镍前景。
拖累镍价的另一因素是，一印尼矿业部官员表示，该国恢复金属精矿出口，之前六个月是禁止出口的。但印尼仍禁止出口未经加工矿石。
下周市场焦点是中国制造业数据、美国通胀、新屋销售和耐久财订单数据。
期锌 收跌0.39%，报每吨2,293美元。期铅 收跌0.14%，报2,187美元。期锡 收平在22,100美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选