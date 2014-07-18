纽约期市：可可期货因加工数据强劲而小涨，阿拉比卡咖啡期货急升

路透纽约/伦敦7月18日 - 可可期货周五攀升，受亚洲和北美第二季可可加工量上升的数据支撑，但升幅受限，交易商称，因市场已部份消化利多的加工数据。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货急升，创两个月来最大单日升幅，在清淡交投中受尾盘一轮回补空头提振。原糖价格也上升，伦敦白糖由升转跌。

可可协会数据显示，亚洲第二季可可加工量同比上升5.2%，至161,805吨，北美第二季可可加工量同比升4.52%，至131,737吨。

指标ICE-9月可可期货 收高18美元，或0.6%，报每吨3,082美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收涨15英镑，或0.8%，报每吨1,906英镑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 涨8.55美分，或5.2%，收报每磅1.7240美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高2美元，或0.01%，收报每吨2,001美元。

ICE-10月原糖期货 升0.05美分，或0.3%，收报每磅16.97美分。LIFFE-10月白糖合约 收低0.60美元，或0.1%，收报每吨449.60美元。(完)

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