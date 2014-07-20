重温稿-美国股市：在上日遭抛售后反弹，三大股指本周上涨

* 谷歌领升科技股，通用电气公布业绩后股价下滑

* 马航客机在乌克兰东部被击落后，奥巴马指责俄罗斯难辞其咎

* 小型股指数上升，之前连续三日下跌

* 道指升0.7%，标普500指数涨1%，指数升1.6%

路透纽约7月18日 - 美国股市周五上涨，在上日下跌后反弹。标准普尔500指数周四录得4月10日来最大单日跌幅。三大股指本周上涨。

科技股涨幅居前。谷歌 领涨，该股劲升4.2%，报605.11美元，上日谷歌公布的第二季业绩优于分析师预期。Facebook 大涨3%，报68.42美元。

市场人士密切关注地缘政治消息。美国总统奥巴马周五表示，周四击落马来西亚客机的地对空导弹是从俄罗斯支持的乌克兰分离主义者控制的地区发射的。他表示，美国有能力加大对俄罗斯的制裁，并准备这么做。

投资者保持谨慎，因以色列周五警告，可能“大举扩大”在加沙的地面进攻。

“鉴于昨日市场被抛售的严重程度，今日是反弹，不过，在更大的环境来看，市场正出现很多有吸引力的题材，”Clearpool Group首席市场策略师Peter Kenny说。

“美国经济正在增长，”他补充说，“很多数据支持这一观点。业绩期过半，企业业绩令投资者相信，过去一两日所看到的消息，虽然是很重要，但它们不是推动投资决定的原因。＂

道琼工业指数 收升123.37点，或0.73%，至17,100.18点。标准普尔500指数 上涨20.10点，或1.03%，至1,978.22点；Nasdaq指数 劲升68.70点，或1.57%，至4,432.15点。

本周，道指上升0.9%，标普500指数上涨0.5%，指数攀升0.4%。

CBOE波动率指数 周五骤降17.1%，至12.06，上日该指数急升32%，至14.54，为2013年4月来最大单日升幅。波动率指数仍远低于历史均值约20。

通用电气 下滑0.6%，报26.46美元，之前公司公布的第二季运营获利增长符合分析师的预期。

飞机驾驶舱部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔 上调今年获利预估区间的低端，且公布的季度获利高于预期。霍尼韦尔上扬1.7%，报96.82美元。

根据汤森路透数据，分析师现预计标普500指数成份股企业第二季获利增长5%，低于4月初预期的增长8.4%。第二季营收料增长3.2%。

汤森路透数据还显示，截至周五早上，迄今公布了业绩的82家标普500指数成份股中，68.3%的公司的业绩优于市场预期，大致符合67%的过去四季均值，且高于63%的1994年迄今均值。

小盘股指数周五收升超过1%，结束之前三日连跌的頽势。罗素2000指数 返回200日移动均线切入位约1,140点的上方，周五收升1.6%，报1,151.61点。

不过，罗素2000指数本周仍下滑0.7%，受累于周二美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者称规模较小企业的估值看似过高。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为56.1亿股，高于55.8亿股的本月迄今日成交均值。(完)