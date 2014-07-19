亚洲金融：清迈倡议多边化协议资金规模翻倍至2,400亿美元--中国央行

长江期货：大连铁矿石期货横盘振荡，鸡蛋1709合约超跌反弹
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。
路透北京7月19日 - 中国央行周五晚间表示，清迈倡议多边化协议修订稿正式生效，此次修订主要内容包括将清迈倡议多边化资金规模从1,200亿美元翻倍至2,400亿美元。
同时，还将新建预防性贷款工具；且将与国际货币基金组织贷款规划的脱钩比例从20%提高到30%。
刊登在中国央行网站的新闻稿显示，此次修订将强化区域金融安全网，提高成员应对潜在的或实际的国际收支，和短期流动性困难的能力。
清迈倡议多边化是在原有清迈倡议双边货币互换机制基础上，建立的由东盟与中日韩（10+3）全体成员共同参与的多边货币互换机制。清迈倡议多边化协议于2010年3月24日生效。(完)
欲浏览更多内容，请点选中国央行网站 here
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。
路透4月28日 - 韩国科技业巨擘三星电子周五股价上涨，创出纪录新高，因市场冀望公司第二季获利料为历来同期最强。 三星电子股价一度涨幅达4.5%，报2,229,000韩元，有望取得2016年10月6日以来最大单日百分比涨幅。 该公司宣布注销库存股，亦吸引投资者。 韩股综合股价指数(KOSPI)上涨0.2%。(完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
临近5月，随着前期利空因素的释放，钢价短期有企稳迹象，盘面呈现承压上行态势。从基本面来看，短期产能利用率已至相对高位，后期边际增量有限。环保限产也对短期钢价形成支撑，后期边际产量的改善将有助于基本面的改善，我们对当前钢价持谨慎偏多态度。