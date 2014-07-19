中国经济：商务部称实现全年外贸发展目标仍需付出十分艰苦的努力

国际油市：油价周线料连续第二周收低，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透北京7月19日 - 中国商务部召开2014年全国进出口工作会议中指出，今年以来中国外贸形势复杂严峻，5、6月份进出口数据虽有回升，但外需增长乏力、贸易摩擦加剧、国内生产成本上升等多重压力尚未根本缓解，实现全年外贸发展目标仍需付出十分艰苦的努力。
周五晚间刊登在中国商务部网站的新闻稿援引会议内容称，要继续推动加快清理和规范进出口环节收费；进一步提高贸易便利化水平；推动加快出口退税进度。
”拓宽外贸企业的融资渠道，缓解融资难、融资贵问题，“商务部指出。
上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%，与全年增长7.5%左右的目标相去甚远；其中出口增长0.9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。 （完）
欲浏览更多信息请点选中国商务部网站 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。