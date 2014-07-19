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亚洲 | 2014年 7月 19日 星期六 13:35 BJT

中国经济：商务部称实现全年外贸发展目标仍需付出十分艰苦的努力

路透北京7月19日 - 中国商务部召开2014年全国进出口工作会议中指出，今年以来中国外贸形势复杂严峻，5、6月份进出口数据虽有回升，但外需增长乏力、贸易摩擦加剧、国内生产成本上升等多重压力尚未根本缓解，实现全年外贸发展目标仍需付出十分艰苦的努力。

周五晚间刊登在中国商务部网站的新闻稿援引会议内容称，要继续推动加快清理和规范进出口环节收费；进一步提高贸易便利化水平；推动加快出口退税进度。

”拓宽外贸企业的融资渠道，缓解融资难、融资贵问题，“商务部指出。

上半年中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%，与全年增长7.5%左右的目标相去甚远；其中出口增长0.9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。 （完）

欲浏览更多信息请点选中国商务部网站 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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