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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 09:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.75 +0.20 +0.43 1654776

搜狐 54.73 -0.37 -0.67 366243

网易 81.99 +1.24 +1.54 341790

百度 191.17 +4.26 +2.28 2230169

台湾

台湾积体电路 20.48 +0.28 +1.39 3510057

联电 2.46 +0.06 +2.50 156578

日月光 6.44 -0.01 -0.16 315024

硅品精密 7.78 +0.22 +2.91 885170

和信超媒体 1.07 +0.01 +0.94 47541

友达 4.60 +0.12 +2.68 158794

中华电信 30.54 +0.16 +0.53 85513

台湾国际航电 56.61 +0.47 +0.84 1040490

香港

中国移动 52.71 +0.13 +0.25 126330

中国联通 16.44 -0.11 -0.66 41298

中国电信 52.65 +0.31 +0.59 9093

中芯国际 4.82 +0.16 +3.43 19932

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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