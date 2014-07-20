全球汇市：7月15日止当周投机客减持美元多仓--CFTC

路透7月18日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。

7月15日止当周美元净多仓降至99.4亿美元，前一周为103.4亿美元。整体来看，这是短线投资者连续第10周持有美元净多仓。

本周主要货币的仓位没有很大变化，欧元净空仓升至62,846口，上周为59,265口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 8,385 11,174

空头仓位 71,333 77,549

净仓位 -62,948 -66,375

欧元(125,000欧元为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 59,506 51,595

空头仓位 122,352 110,860

净仓位 -62,846 -59,265

英镑(62,500英镑为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 85,983 86,614

空头仓位 47,213 44,975

净仓位 38,770 41,639

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 8,799 9,136

空头仓位 15,061 15,949

净仓位 -6,262 -6,813

加元(100,000加元为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 60,353 58,245

空头仓位 44,732 47,950

净仓位 15,621 10,295

澳元(100,000澳元为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 70,881 66,705

空头仓位 31,138 30,102

净仓位 39,743 36,603

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月15日当周 前一周

多头仓位 26,570 26,750

空头仓位 11,117 12,334

净仓位 15,453 14,416 (完)

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