全球汇市：7月15日止当周投机客减持美元多仓--CFTC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透7月18日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。
7月15日止当周美元净多仓降至99.4亿美元，前一周为103.4亿美元。整体来看，这是短线投资者连续第10周持有美元净多仓。
本周主要货币的仓位没有很大变化，欧元净空仓升至62,846口，上周为59,265口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 8,385 11,174
空头仓位 71,333 77,549
净仓位 -62,948 -66,375
欧元(125,000欧元为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 59,506 51,595
空头仓位 122,352 110,860
净仓位 -62,846 -59,265
英镑(62,500英镑为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 85,983 86,614
空头仓位 47,213 44,975
净仓位 38,770 41,639
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 8,799 9,136
空头仓位 15,061 15,949
净仓位 -6,262 -6,813
加元(100,000加元为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 60,353 58,245
空头仓位 44,732 47,950
净仓位 15,621 10,295
澳元(100,000澳元为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 70,881 66,705
空头仓位 31,138 30,102
净仓位 39,743 36,603
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月15日当周 前一周
多头仓位 26,570 26,750
空头仓位 11,117 12,334
净仓位 15,453 14,416 (完)
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