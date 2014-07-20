《美股一周展望》波动性骤涨一日，不代表修正来临

路透纽约7月18日 - 美国股市波动性在周四陡然升高，因当天发生马航客机在乌克兰坠毁的惨剧，且加沙与以色列冲突中死亡人数不断增多，打破一贯沉闷的夏季市况。

不过，空头可能还需要等待一段时间，才能迎来修正的开始。

周四的美国股市被不确定性所笼罩，投资者纷纷逃离，标准普尔500指数三个月来首次跌幅超过1%。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 窜高32%，为2013年4月以来最大单日百分比升幅。成交量也较本月迄今平均值高出20%。

不过，周五股市反弹，暗示如果没有爆发更大范围的冲突，市场对乌克兰和加沙情势的关注度将会有限，投资者会将注意力转向企业获利。

“市场的地缘政治风险溢价升高--这是指数出现1%波幅的原因，”研究公司Bespoke Investment Group分析师George Pearkes认为，“但要说因为美国和俄罗斯，或者说西方与俄罗斯之间的一些冲突，市场即将进入熊市，那又是另外一回事了。要出现熊市，会先看到一些贸易战，但我们认为这不大可能出现。”

全球领导人要求对马航客机在乌克兰东部被击落一事展开可靠调查。与此同时，以色列在与巴勒斯坦经过几天的边境交火后，派遣部队进入加沙地带，哈马斯激进分子呼吁进行抵抗，巴勒斯坦人做好了准备。

那些预期市场将保持升势的投资者也应降低预期。Bespoke公司对过去22次VIX指数跳涨30%或更多时的情况进行了分析，发现出现这样涨幅一周之后，标普500指数平均走高0.77%。

不过，多数涨幅出现在第二天，标普500指数的平均升幅为0.73%。上一次VIX指数大幅跳涨是在2013年4月，当时波士顿马拉松比赛终点线发生爆炸后，该指数涨幅超过40%。

VIX指数本身低于20时，如果出现30%的涨幅，则股指一周涨幅似乎更加温和，只有0.51%。

这样说来，周五的反弹幅度看起来更加醒目，在下滑1.2%后上涨1%，暗示投资者几乎完全将这些消息置之脑后了。在一些人看来，市场目前的心态令人担心。

“我猜测的原因是，(美联储)造成了一种泡沫，”JonesTrading首席市场分析师Michael O’Rourke说。

“现在没有事情表明美联储将会做出什么改变，这就是为什么每当市场下跌时，总是有买家蜂拥而上。”(完)