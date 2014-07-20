更新版 1-中东情势：以色列炮击加沙一居住区，至少40人被打死--卫生官员

(重拟标题并新增有关以色列对加沙地区攻击的细节，更新伤亡人数)

路透加沙/耶路撒冷7月20日 - 目击者以及卫生部门官员表示，在以色列周日对加沙一居住区的炮击中，至少40名巴勒斯坦人被打死，尸体散落在街道上，数以千计的人逃向一家挤满伤员的医院。

加沙东北部Shejaia地区出现如此大的伤亡，似乎是7月8日以军对加沙地区发动打击以来最严重的一次。

一位当地居民提供给路透的视频显示，至少有12具受损尸体躺在堆满瓦砾的街道上，其中有三名儿童。

在三公里以外的医院里，一些老年人表示，以军的攻击是1967年中东战争以来最为猛烈的一次。当时以军占领了加沙。

当问及对Shejaia的攻击时，以色列军方一位发言人说：“两天前Shejaia的居民就收到了预先录制的通知，要求他们撤出该地区以避免伤亡。”

加沙地带的主要武装力量哈马斯则呼吁当地居民不要理会以色列的警告，不要放弃自己的家园。

激进分子继续向以色列发射火箭弹，通过外交途径实现停火的希望仍非常渺茫。以色列南部城镇以及特拉维夫地区响起警报。目前没有伤亡报导。

以军表示，周日向加沙地带增派部队，重点是摧毁哈马斯武装导弹库以及沿边境修筑的延伸入以色列的地道系统。

加沙方面官员表示，不计Shejaia伤亡人数，在13日的冲突中至少有353名巴勒斯坦人死亡，其中许多是平民。以色列方面则有五名士兵和两名平民死亡。

埃及、卡塔尔、法国以及联合国等其它方面参与的外交斡旋，旨在实现停火，但并未取得进展。

卡塔尔一位级别较高的消息人士告诉路透，卡塔尔将在周日举行巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)和联合国秘书长潘基文的会晤。联合国一份声明表示，潘基文这一周还将前往科威特、埃及、以色列、巴勒斯坦地区以及约旦。

卡塔尔的消息人士表示，阿巴斯还将同哈马斯领导人梅沙尔(Khaled Meshaal)会晤。

埃及周六表示，尚未打算重新提出停火计划。多哈的一位哈马斯消息人士称，哈马斯也不准备改变停火条件。

以色列军方呼吁巴勒斯坦人在进一步军事行动到来前逃离加沙地带。该地区居民称，180万人口中大约半数被告知撤离。

加沙居民表示，由于以色列和埃及封锁了边境，他们几乎无处可逃。

联合国在加沙地区最大的机构近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)称，约有6.15万人前来寻求避难，超过之前任何一次以色列与伊斯兰激进组织冲突中的难民数量。(完)