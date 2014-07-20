《独家新闻》摩根士丹利着手重建大宗商品交易业务

路透纽约7月18日 - 一年多来，摩根士丹利 致力于缩减大宗商品业务，如今却准备重新扩大这块业务。

摩根士丹利计划在美国招聘约12名交易员，销售和其它专业人员。消息人士对路透表示，该行正在加强大宗商品交易和融资业务，这些业务在监管收紧情况下也能赚钱。

“我们这么做的主要原因是，我们在通过资本新规的角度看待这些业务，”该行一位参与这项业务战略、但要求匿名的高层说。“这就是如今华尔街银行的现实处境。”

该消息人士对路透称，比如，摩根士丹利在考虑向能源生产商发放更多贷款，向散户投资者出售更多与大宗商品相关的产品。

金融危机之前，摩根士丹利的大宗商品交易规模很大。据Bernstein分析师Brad Hintz估算，该行的大宗商品交易业务营收2000年为5.8亿美元，2007年升至19亿美元。但之后，随着融资成本上升，监管当局限制银行自营交易的能力，大宗商品交易业务遇到越来越多的压力。

目前，摩根士丹利的大宗商品部门约有310位销售，交易和其他“一线”工作人员。如果将来把实货石油交易部门卖给俄罗斯的Rosneft ，将会有100名员工流失，目前计划招聘的约12名员工只能弥补其中的一部分。交易完成后，摩根士丹利仍然在客户和实货市场之间扮演中间人的角色，但不再拥有自己的仓储网络和运输资产。

摩根士丹利正在出售实货石油资产，因为美联储在审查银行参与大宗商品市场的情况。对一些监管机构而言，实货大宗商品代表着巨大风险：如果运营方面出了问题，比如海上钻井发生漏油，有可能严重影响信誉，冲击银行股价，动摇银行稳定性，进而影响到整个金融体系。

美联储将向摩根士丹利和高盛等银行施加多少压力，尚不清楚。但摩根士丹利财务长Ruth Porat周四在与分析师的电话会议上说，该行发现这些部门不管怎样都赚不到足够多的钱，来支应资本新规要求为这些部门拨备的资本金。

消息人士称，其它大宗商品业务现在看来也变得更加吸引人。比如，通常采用衍生品供客户押注市场走势或降低风险的结构性产品，这类产品预计将成为一个增长领域。再生能源初创企业也在使用结构性产品为融资换取税惠。

摩根士丹利还发现利用经纪业务中的客户和存款提高商品业务营收的机会。该行高层计划向富裕投资客户出售更多大宗商品相关的衍生品，还计划利用摩根士丹利银行中的存款，为能源交易提供融资，和向能源公司放贷。

近期，市场波动程度不高，不足以激起客户使用商品衍生品降低风险的强烈兴趣。交易量清淡使得交易业务难以为继。