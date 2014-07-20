中国反腐：天津市政协副主席武长顺涉严重违纪违法正接受调查--中纪委

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月20日 - 中国中央纪委监察部网站周日公告，天津市政协副主席、市公安局局长武长顺涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委网站未提供更多细节。
武长顺，男，汉族，天津市人。2005年任天津市公安局党委书记、局长，同时担任市委政法委副书记。2011年10月当选该市政协副主席。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。