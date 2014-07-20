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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:13 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(149,928口)

55,107 53,693 9,077 73,906 73,071 138,090 135,841 11,838 14,087

较7月8日变动(未平仓合约：增加4,256口)

605 4,358 1,963 1,229 -2,893 3,797 3,428 459 828

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.8 35.8 6.1 49.3 48.7 92.1 90.6 7.9 9.4

各类交易商数量(总计为233家)

70 90 51 55 50 154 164 (完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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