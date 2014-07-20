CFTC报告：ICE棉花期货7月15日持仓报告(表)

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透7月18日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(149,928口)
55,107 53,693 9,077 73,906 73,071 138,090 135,841 11,838 14,087
较7月8日变动(未平仓合约：增加4,256口)
605 4,358 1,963 1,229 -2,893 3,797 3,428 459 828
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.8 35.8 6.1 49.3 48.7 92.1 90.6 7.9 9.4
各类交易商数量(总计为233家)
70 90 51 55 50 154 164 (完)
(整理 郑茵 审校 白云)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)