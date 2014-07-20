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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:18 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年7月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(179,412口)

76,533 61,906 15,205 73,432 85,022 165,170 162,133 14,242 17,279

较7月8日变动(未平仓合约：增加18,364口)

10,954 3,459 4,967 1,910 9,583 17,831 18,009 533 355

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.7 34.5 8.5 40.9 47.4 92.1 90.4 7.9 9.6

各类交易商数量(总计为271家)

95 99 46 49 62 171 183(完) (整理 郑茵 审校 白云)
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