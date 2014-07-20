CFTC报告：NYMEX原油期货7月15日持仓报告(表)

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,721,704口)
489,729 90,126 580,946 555,328 982,263 1626003 1653335 95,701 68,369
较7月8日变动(未平仓合约：减少20,427口)
-24,702 582 -11,857 26,169 -9,526 -10,390 -20,801 -10,037 374
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.4 5.2 33.7 32.3 57.1 94.4 96.0 5.6 4.0
各类交易商数量(总计为354家)
144 76 163 96 101 312 293 (完) (整理 郑茵 审校 白云)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)