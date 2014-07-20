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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:17 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,721,704口)

489,729 90,126 580,946 555,328 982,263 1626003 1653335 95,701 68,369

较7月8日变动(未平仓合约：减少20,427口)

-24,702 582 -11,857 26,169 -9,526 -10,390 -20,801 -10,037 374

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 5.2 33.7 32.3 57.1 94.4 96.0 5.6 4.0

各类交易商数量(总计为354家)

144 76 163 96 101 312 293 (完) (整理 郑茵 审校 白云)
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