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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:17 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(408,368口)

199,950 57,492 28,562 138,542 295,448 367,054 381,502 41,314 26,866

较7月8日变动(未平仓合约：减少2,624口)

-3,514 4,049 1,322 2,544 -6,553 352 -1,182 -2,976 -1,442

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.0 14.1 7.0 33.9 72.3 89.9 93.4 10.1 6.6

各类交易商数量(总计为276家)

131 73 73 49 54 216 170 (完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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