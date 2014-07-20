CFTC报告：COMEX期金7月15日持仓报告(表)

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透7月18日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(408,368口)
199,950 57,492 28,562 138,542 295,448 367,054 381,502 41,314 26,866
较7月8日变动(未平仓合约：减少2,624口)
-3,514 4,049 1,322 2,544 -6,553 352 -1,182 -2,976 -1,442
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.0 14.1 7.0 33.9 72.3 89.9 93.4 10.1 6.6
各类交易商数量(总计为276家)
131 73 73 49 54 216 170 (完)
(整理 郑茵 审校 白云)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)