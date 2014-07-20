CFTC报告：CBOT小麦期货7月15日持仓报告(表)

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(405,434口)
109,223 151,927 70,103 187,907 136,246 367,233 358,276 38,201 47,158
较7月8日变动(未平仓合约：增加20,546口)
1,622 4,676 7,113 10,272 7,268 19,007 19,057 1,539 1,489
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.9 37.5 17.3 46.3 33.6 90.6 88.4 9.4 11.6
各类交易商数量(总计为365家)
98 135 104 88 94 250 278 (完)
(整理 郑茵 审校 白云)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)