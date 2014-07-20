版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:16 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(405,434口)

109,223 151,927 70,103 187,907 136,246 367,233 358,276 38,201 47,158

较7月8日变动(未平仓合约：增加20,546口)

1,622 4,676 7,113 10,272 7,268 19,007 19,057 1,539 1,489

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.9 37.5 17.3 46.3 33.6 90.6 88.4 9.4 11.6

各类交易商数量(总计为365家)

98 135 104 88 94 250 278 (完)

(整理 郑茵 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐