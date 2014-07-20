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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:15 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(626,175口)

187,688 187,806 87,883 306,253 232,525 581,824 508,214 44,351 117,961

较7月8日变动(未平仓合约：增加19,914口)

-2,749 1,847 4,359 19,543 8,909 21,153 15,115 -1,239 4,799

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.0 30.0 14.0 48.9 37.1 92.9 81.2 7.1 18.8

各类交易商数量(总计为632家)

149 222 177 140 223 410 519 (完) (整理 郑茵 审校 白云)
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