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市场报道 | 2014年 7月 20日 星期日 16:15 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月15日持仓报告(表)

路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,328,646口)

425,458 321,736 180,948 603,715 575,613 1210121 1078297 118,525 250,349

较7月8日变动(未平仓合约：增加22,038口)

-2,481 17,489 14,666 3,690 -14,200 15,875 17,955 6,163 4,083

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.0 24.2 13.6 45.4 43.3 91.1 81.2 8.9 18.8

各类交易商数量(总计为731家)

135 203 167 237 313 486 591(完)

(整理 郑茵 审校 白云)
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