CFTC报告：CBOT玉米期货7月15日持仓报告(表)

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透7月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,328,646口)
425,458 321,736 180,948 603,715 575,613 1210121 1078297 118,525 250,349
较7月8日变动(未平仓合约：增加22,038口)
-2,481 17,489 14,666 3,690 -14,200 15,875 17,955 6,163 4,083
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.0 24.2 13.6 45.4 43.3 91.1 81.2 8.9 18.8
各类交易商数量(总计为731家)
135 203 167 237 313 486 591(完)
(整理 郑茵 审校 白云)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)