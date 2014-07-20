《全球主要央行会议预告》--2014年7月-12月

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为全球主要央行在2014年7月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
7月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。
8月 7日－公布利率决定。
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
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日本央行
8月 7日－日本央行货币政策会议(至8月8日)。
9月 3日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
8月 5日－召开利率会议。
9月 2日－召开利率会议。
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
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新西兰央行
7月24日－公布指标利率。
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
央行相关消息..................................
全球主要央行会议预告...........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
全球重要经济事件一览表......................
新兴市场重要经济事件预告...................... (整理 郑茵 审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。