东欧情势：俄罗斯将禁止某些美国公民入境，报复美国对俄制裁

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透莫斯科7月19日 - 俄罗斯外交部周六表示，美国因乌克兰问题对俄实施最新制裁，俄罗斯将对此展开报复，拒绝某些美国公民进入俄罗斯。
“我们一定会采取报复措施。首先，我们就会禁止同样数量的美国人进入(俄罗斯)，”俄外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。
Lukashevich没有给出被禁止进入俄罗斯的美国人名单。
本周美国总统奥巴马对一些俄罗斯最大的企业首次实施制裁，制裁对象还包括四名俄罗斯政府官员，以及自行成立的顿涅斯克人民共和国总理。(完) (编译 白云; 审校 郑茵)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。