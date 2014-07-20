全球金融：花旗有2.8亿美元贷款与涉及骗贷调查的中国港口有关

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透纽约7月18日 - 花旗集团 一位高层周五表示，花旗约有2.8亿美元贷款与涉及金属抵押骗贷调查的两个中国港口有关，成为此事当中首家披露潜在风险敞口的美资银行。
花旗在中国有价值约4亿美元的大宗商品回购融资交易，上述贷款占其中的一大部分。
“目前阶段，我们认为这些活动是孤立事件，只是非常特定地方的特定事件，”花旗财务长John Gerspac在与分析师的电话会议上说。
Gerspac说，这些贷款的客户是大型跨国企业的非中国子公司，交易合约有母公司的担保。
花旗是最新一家披露在中国青岛港口融资业务规模的银行。
随着冲击基本金属市场的骗贷丑闻影响持续发酵，南非标准银行 等外资银行，以及中信资源 等贸易投资公司面临数亿美元的损失。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)