全球金融：花旗有2.8亿美元贷款与涉及骗贷调查的中国港口有关

路透纽约7月18日 - 花旗集团 一位高层周五表示，花旗约有2.8亿美元贷款与涉及金属抵押骗贷调查的两个中国港口有关，成为此事当中首家披露潜在风险敞口的美资银行。

花旗在中国有价值约4亿美元的大宗商品回购融资交易，上述贷款占其中的一大部分。

“目前阶段，我们认为这些活动是孤立事件，只是非常特定地方的特定事件，”花旗财务长John Gerspac在与分析师的电话会议上说。

Gerspac说，这些贷款的客户是大型跨国企业的非中国子公司，交易合约有母公司的担保。

花旗是最新一家披露在中国青岛港口融资业务规模的银行。

随着冲击基本金属市场的骗贷丑闻影响持续发酵，南非标准银行 等外资银行，以及中信资源 等贸易投资公司面临数亿美元的损失。(完)