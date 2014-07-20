澳新经济指标预测--7月21日-7月28日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要数据公布 7月22日(二) 暂无重要数据公布 7月23日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +3.1% +2.9% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.6% 2100 新西兰央行利率决议 3.5% 3.25% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 43.2 出口(亿新西兰元) -- 46.0 贸易收支(亿新西兰元) 6月 -- 顺差2.85 截至6月的一年 -- 顺差13.7 7月24日(四) 暂无重要数据公布 7月25日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 7月 -- 42.8 企业活动指数 -- 45.8 7月28日当周 7月28日(一) 暂无重要数据公布(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。