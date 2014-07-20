金砖国家：7月18日股汇市收盘纵览

路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收高0.06%，报1,063.26点。

中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前

香港股市：收低，金沙中国领跌

中国汇市：人民币即期收低，尾盘石油购汇发力打破日内相对均衡

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拉美股市：巴西股市周五大涨，因民调显示近几周对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下滑。巴西股指Bovespa 一度跃升3%至16个月高位，最终收盘上扬2.47%，报57,012.90点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因民调显示总统支持率近几周下滑

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南非股市：收盘小幅下滑，因中东和乌克兰地缘政治紧张局势削弱风险资产需求，令人更加担心估值。指标Top-40绩优股指数 收跌0.18%至46,558点，综合指数 亦跌0.18%，报51,695点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，受昨日南非央行升息带动

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印度股市：小幅收高，连续第四日上扬，此前Tata Consultancy Services财报好于预期，带动IT类股上扬，抵消马航客机在乌克兰坠毁在全球引发的担忧。NSE指数 本周收高2.7%，周五上涨0.31%至7,663.90点。BSE指数 亦涨0.31%至25,641.56点，本周上涨2.5%。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至一个月最低，跟随新兴市场资产跌势，此前马航客机在乌克兰和俄罗斯边境坠毁，令投资者纷纷买进避险资产。卢比兑美元 本周收跌0.7%，整周跌幅为6月中旬以来最大，周五收报60.28/29，周四报60.18/19。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.75%，报1,276.280点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.38%，报693.04点。