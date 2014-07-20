金砖国家：7月18日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收高0.06%，报1,063.26点。
中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前
香港股市：收低，金沙中国领跌
中国汇市：人民币即期收低，尾盘石油购汇发力打破日内相对均衡
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拉美股市：巴西股市周五大涨，因民调显示近几周对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率下滑。巴西股指Bovespa 一度跃升3%至16个月高位，最终收盘上扬2.47%，报57,012.90点。
拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，因民调显示总统支持率近几周下滑
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南非股市：收盘小幅下滑，因中东和乌克兰地缘政治紧张局势削弱风险资产需求，令人更加担心估值。指标Top-40绩优股指数 收跌0.18%至46,558点，综合指数 亦跌0.18%，报51,695点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，受昨日南非央行升息带动
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印度股市：小幅收高，连续第四日上扬，此前Tata Consultancy Services财报好于预期，带动IT类股上扬，抵消马航客机在乌克兰坠毁在全球引发的担忧。NSE指数 本周收高2.7%，周五上涨0.31%至7,663.90点。BSE指数 亦涨0.31%至25,641.56点，本周上涨2.5%。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至一个月最低，跟随新兴市场资产跌势，此前马航客机在乌克兰和俄罗斯边境坠毁，令投资者纷纷买进避险资产。卢比兑美元 本周收跌0.7%，整周跌幅为6月中旬以来最大，周五收报60.28/29，周四报60.18/19。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.75%，报1,276.280点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.38%，报693.04点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.11%，至35.1425卢布；卢布兑欧元 涨0.05%，至47.5750卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。