日韩经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要经济数据公布 7月22日(二) 暂无重要经济数据公布 7月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +1.0% -2.7% 进口(较上年同期) +8.4% -3.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差6,429 逆差9,090 7月24日(四) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +3.3% +3.4% 全国整体CPI -- +3.7% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.0% 7月25日(五) 暂无重要经济数据公布 7月28日当周 7月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余76.9 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -- -3.1% (较上年同期) -- -8.0% 2330 日本求才/求职比 6月 -- 1.09 失业率 -- 3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- -0.4% (完)