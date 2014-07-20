日韩经济指标预测--7月21日-7月28日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要经济数据公布 7月22日(二) 暂无重要经济数据公布 7月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +1.0% -2.7% 进口(较上年同期) +8.4% -3.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差6,429 逆差9,090 7月24日(四) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +3.3% +3.4% 全国整体CPI -- +3.7% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.0% 7月25日(五) 暂无重要经济数据公布 7月28日当周 7月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余76.9 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -- -3.1% (较上年同期) -- -8.0% 2330 日本求才/求职比 6月 -- 1.09 失业率 -- 3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- -0.4% (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。