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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    7月21日当周
    
    7月21日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月22日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月23日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值        --       +0.9%
                              (较上年同期)                          --       +3.9%
    2350 日本出口(较上年同期)                         6月         +1.0%      -2.7%
             进口(较上年同期)                                     +8.4%      -3.6%
             贸易收支(亿日圆)                                 逆差6,429  逆差9,090
    
    7月24日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                           7月           --         107
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  6月         +3.3%      +3.4%
             全国整体CPI                                            --       +3.7%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              7月         +2.7%      +2.8%
             东京地区整体CPI                                        --       +3.0%
    
    7月25日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月28日当周
    
    7月28日(一)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            6月          --    盈余76.9
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      6月          --       -3.1%
                         (较上年同期)                               --       -8.0%
    2330 日本求才/求职比                               6月          --        1.09
                   失业率                                           --        3.5%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      6月          --       -0.4% (完)
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