《一周经济焦点》德国经济体质引担忧，英国GDP数据可能提高升息前景

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
虽然经济活动和就业方面的数据普遍正面，但楼市信号却喜忧参半，该市场自2013年底由于抵押贷款利率上升而陷入停滞后，一直步履维艰。
6月房屋开工降至九个月低点，但建筑许可表现领先于开工，暗示建筑活动在未来几个月将会加速。
5月房价数据将于周二公布，4月数据显示房价同比涨幅下滑，为过去九个月来第八次。
**中国经济扩张，新西兰央行加息**
中国的第一轮月度采购经理人指数(PMI)数据将于周四公布，应可从中看出中国经济是否在政府刺激增长举措的帮助下持稳。
汇丰中国6月制造业PMI初值显示，制造业活动六个月来首次扩张。
而在7月数据即将公布的一周前，数据显示中国第二季经济成长速度略快于预期，同时6月新屋价格连续第二个月下跌，令人臆测国家将进一步出台刺激政策。
在央行实际行动方面，市场对新西兰央行最寄期望。该央行在3月自2010年以来首次加息，周四料再加息0.25个百分点，尽管由于通胀率下跌，加息决定可能只是以微弱多数通过。(完)
(编译 杜明霞/李爽/郑茵/郑茵 审校 白云/于春红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)