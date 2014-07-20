《一周经济焦点》德国经济体质引担忧，英国GDP数据可能提高升息前景

虽然经济活动和就业方面的数据普遍正面，但楼市信号却喜忧参半，该市场自2013年底由于抵押贷款利率上升而陷入停滞后，一直步履维艰。

6月房屋开工降至九个月低点，但建筑许可表现领先于开工，暗示建筑活动在未来几个月将会加速。

5月房价数据将于周二公布，4月数据显示房价同比涨幅下滑，为过去九个月来第八次。

**中国经济扩张，新西兰央行加息**

中国的第一轮月度采购经理人指数(PMI)数据将于周四公布，应可从中看出中国经济是否在政府刺激增长举措的帮助下持稳。

汇丰中国6月制造业PMI初值显示，制造业活动六个月来首次扩张。

而在7月数据即将公布的一周前，数据显示中国第二季经济成长速度略快于预期，同时6月新屋价格连续第二个月下跌，令人臆测国家将进一步出台刺激政策。

在央行实际行动方面，市场对新西兰央行最寄期望。该央行在3月自2010年以来首次加息，周四料再加息0.25个百分点，尽管由于通胀率下跌，加息决定可能只是以微弱多数通过。(完)